Taksim'de Kaçan Şüpheli 68 Suçtan Aranıyordu

Taksim'de Kaçan Şüpheli 68 Suçtan Aranıyordu
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Taksim İstiklal Caddesi'nde, 'Dur' ihtarına uymayan ve kaçan bir şüpheli, polisle dakikalarca süren kovalamaca sonucu yakalandı. GBT sorgusunda 68 suçtan arandığı ve 4 yıl hapis cezası olduğu tespit edilen Samet Can C. tutuklandı.

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheliyle polis arasında kovalamaca yaşandı. Dakikalarca süren kovalamaca sonucu şüpheli çıkmaz sokakta Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalandı. Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda 68 suçtan arandığı, hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 2 bin 200 lira adli para cezasına çarptırıldığı ortaya çıkan Samet Can C. (25) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 5 Mayıs Pazartesi günü saat 16.50 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde polis caddede yürüyen ve davranışlarından şüphelendiği bir kişiye 'Dur' ihtarında bulundu. Uyarıları dikkate almayan şüpheli kaçtı. Beyoğlu Güven Timleriyle şüpheli arasında dakikalarca süren kovalamaca başladı. Polisten koşarak kaçan şüpheli çıkmaz sokağa girdiği sırada Güven Timleri tarafından yakalandı.

68 SUÇTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Sametcan C.'nin GBT sorgulamasında 58 ayrı 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 2 adet 'Vergi usül kanununa muhalefet', 3 adet 'Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık', 4 adet 'Banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' olmak üzere 68 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Şüpheli hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 2 bin 200 lirada adli para cezasına çarptırıldığı da tespit edildi.

TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan Sametcan C., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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