Taksim'de 1 Mayıs 1977 anması için izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 46 gözaltı

TAKSİM'de, 1977 yılında hayatını kaybedenleri anmak isteyen için izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti. 46 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu Taksim Kazancı Yokuşu çevresinde bir araya gelen grup, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri anmak amacıyla izinsiz alana yürümek istedi. Polis ekipleri, grubun toplanmasına izin vermeyerek dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen yürümekte ısrar eden gruba polis ekipleri müdahale etti. Müdahale sırasında bazı kişiler ile polis ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

46 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Müdahalenin ardından 46 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

