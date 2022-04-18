TAKSİM'DE AÇIKLAMA YAPMAK İSTEYEN 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

BEYOĞLU Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü için açıklaması yapmak isteyen gruptan 26 kişi gözaltına alındı.

Taksim Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle açıklama yapmak için toplanan HDP'li gruba, polis izin vermedi. Çevik kuvvet ekipleri, gurubun etrafında çember oluşturup önlem aldı. Açıklamanın izinsiz olduğunu belirten polis, gruptan dağılmasını istedi. Grup açıklamaya devam edince 26 kişiyi gözaltına aldı. Çevik kuvvet otobüsüne bindirilen grup emniyet müdürlüğüne götürüldü.