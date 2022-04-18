TAKSİM'DE AÇIKLAMA YAPMAK İSTEYEN 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TAKSİM'DE AÇIKLAMA YAPMAK İSTEYEN 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BEYOĞLU Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü için açıklaması yapmak isteyen gruptan 26 kişi gözaltına alındı.

BEYOĞLU Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü için açıklaması yapmak isteyen gruptan 26 kişi gözaltına alındı.

Taksim Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle açıklama yapmak için toplanan HDP'li gruba, polis izin vermedi. Çevik kuvvet ekipleri, gurubun etrafında çember oluşturup önlem aldı. Açıklamanın izinsiz olduğunu belirten polis, gruptan dağılmasını istedi. Grup açıklamaya devam edince 26 kişiyi gözaltına aldı. Çevik kuvvet otobüsüne bindirilen grup emniyet müdürlüğüne götürüldü.

TAKSİM'DE AÇIKLAMA YAPMAK İSTEYEN 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

TAKSİM'DE AÇIKLAMA YAPMAK İSTEYEN 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

TAKSİM'DE AÇIKLAMA YAPMAK İSTEYEN 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

TAKSİM'DE AÇIKLAMA YAPMAK İSTEYEN 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kazancı Yokuşu, 1 Mayıs, Taksim, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title