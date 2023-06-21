Taksim'de ABD vatandaşı bir kişi intihar etti
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Taksim'deki bir otelin 8. katındaki odasının balkon korkuluklarına bağladığı iple intihar eden ABD vatandaşı Pouya Parsa'nın cesedi, otelin ön cephesinde asılı halde bulundu. Polis, Parsa'nın kendini aşağı bırakarak intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Olay, Topçu Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden geçen vatandaşlar bir otelin 7'nci kat hizasında bir kişinin iple asılı şekilde sallandığını fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otelin 8'inci katındaki odanın balkon korkuluklarına boynunda iple asılı olan kişinin hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi.Otel çalışanlarının bilgisine başvuran polis, cesedin sabah saatlerinde otele giriş yapan 28 yaşındaki ABD vatandaşı Pouya Parsa'ya ait olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin balkonda ve odada yaptığı çalışmaların ardından Parsa'nın cesedi itfaiye merdiveni yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polisin ceset üzerinde yaptığı incelemelerin tamamlanmasından sonra Pouya Parsa'nın naaşı Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis, otelin 8'inci katındaki odada kalan Parsa'nın, balkona bağladığı ipin diğer ucunu boynuna geçirip kendini aşağı bırakarak intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
MERAKLI GÖZLERLE İZLEYİP, GÖRÜNTÜLEDİLERYoldan geçerken otelin ön cephesinde sallanan cesedi gören bazı vatandaş ve turistler meraklı gözlerle polisin çalışmalarını izledi. Bazıları ise bu anları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Güncel