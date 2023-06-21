Taksim'de ABD vatandaşı bir kişi intihar etti

Taksim'deki bir otelin 8. katındaki odasının balkon korkuluklarına bağladığı iple intihar eden ABD vatandaşı Pouya Parsa'nın cesedi, otelin ön cephesinde asılı halde bulundu. Polis, Parsa'nın kendini aşağı bırakarak intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, Topçu Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden geçen vatandaşlar bir otelin 7'nci kat hizasında bir kişinin iple asılı şekilde sallandığını fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otelin 8'inci katındaki odanın balkon korkuluklarına boynunda iple asılı olan kişinin hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi.

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