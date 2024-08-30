Üye Girişi
Haberler

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören yapıldı.

İstanbul Valiliğince düzenlenen törende, Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törene, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

İBB Başkanı İmamoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı ile beraber istiklalimizin, Cumhuriyet'imizin nasıl sağlam temellere oturduğunun, nasıl büyük bir mücadele verildiğinin gururu ve duygusu içimizi kaplar." dedi.

İmamoğlu, 30 Ağustos'un Cumhuriyet'in müjdecisi büyük bir zafer olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Büyük Zafer bugün 102. yılında bize aslında yeni zaferleri işaret ediyor. Elbette yeni zaferler denince savaştan bahsetmiyorum. Savaştan Allah korusun bu ülkeyi, bütün ülkeleri. Mustafa Kemal Atatürk, 'Bir milletin geleceği tehdit altında değilse, nefsi müdafaa gerekli değilse savaşı düşünmek dahi doğru değildir.' sözünü bize emanet etmiştir. Yeni zaferler deyince eğitimde, bilimde, sanatta, kültürde, teknolojide, sanayide, her alanda yeni zaferleri bize işaret ediyor. Bu kapsamda umuyor ve diliyorum ki Cumhuriyet'imizin 2. yüzyılında yeni zaferleri bu alanlarda coşkuyla elde eden bir milletin evlatları oluruz. Ancak bu şekilde biz Mustafa Kemal Atatürk'e, bu zaferi kazanan atalarımıza layık birer birey oluruz."

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Anıtı Cumhuriyet Anıtı istanbul Taksim Tören Politika Güncel Haberler

Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi

 Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not

 Dilruba Kayserilioğlu'nun annesi, kızının tahliyesine sevinemedi: Suç duyurusunda bulunacağız

Dilruba Kayserilioğlu'nun annesi, kızının tahliyesine sevinemedi: Suç duyurusunda bulunacağız
Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar

Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Ağustos Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Sami Kahraman kimdir? (MasterChef) Sami Kahraman kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Kaya kimdir? (MasterChef) Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya kaç yaşında, nereli, mesleği ne? UEFA Avrupa ligi maçı ne zaman başlıyor, ilk maç ne zaman? UEFA kura çekimi nerede, hangi şehirde yapılıyor? UEFA TV CANLI izle! İnternetten, TV'den mobilden UEFA kura çekimi UEFA TV canı izleme linki! Dilruba serbest bırakıldı mı, hapisten çıktı mı? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi CANLI izle! 30 Ağustos Cuma UEFA Avrupa Konferans Ligi kura hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi CANLI izle! 30 Ağustos Cuma UEFA Avrua Ligi kura hangi kanalda, nereden izlenir? Binali Camgöz kimdir? Binali Camgöz yakalandı mı? Beşiktaş muhtemel rakipleri kim? 30 Ağustos Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri hangi takımlar?
title