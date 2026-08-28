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Taksim Camisi'nde Şehitler İçin Hatim ve Mevlit

Taksim Camisi'nde Şehitler İçin Hatim ve Mevlit
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Taksim Camisi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehitler için hatim ve mevlit programı düzenlendi. Cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve mevlit okutuldu. Programa vatandaşlar, askeri personel ve emniyet mensupları katıldı.

Taksim Camisi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehitler için hatim ve mevlit programı düzenlendi.

Cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, hatim duası yapıldı.

Şehitler için mevlitin de okutulduğu programa, vatandaşların yanı sıra askeri personel ve emniyet mensupları katıldı.

Programın ardından cemaat cuma namazını kıldı.

Kaynak: AA
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