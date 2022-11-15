Taksim bombacısı ile telefonda görüştüğü söylenen MHP'li başkan olayın aslını anlattı

Taksim'de gerçekleştirilen bombalı saldırının faili Ahlam Albashır ile telefonda görüştüğü iddia edilen MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan, konuşmanın adına açılan sahte bir hesaptan gerçekleştirildiğini ve davacı olduğunu belirtti.

MHP'nin Şırnak Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan'ın üzerine kayıtlı telefon hattından, terörist Ahlam Albashır ile görüşme trafiği tespit edildiği ve İlhan'ın ifadeye çağrıldığı iddia edildi. Bu iddialara tek cümlelik bir yanıt veren Mehmet Emin İlhan,"ifadeye çağırılmadım" dedi.

OLAYIN ASLINI ANLATTI

Mehmet Emin İlhan, TELE1'e olayın aslına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 'Bu numarayı tanıyor musunuz' diye sordular. Ben de 'yok' dedim. Başka bir şey de çıkmadı. O numarayı Cizre'de benim kimlik fotokopimle sahte olarak başka bir yerden çıkarmışlar. Davacıyım ve şikayetçiyim. Babam 25 yıldır korucu başı. 97'de terör örgütü bizim evimizi yaktı. Üç kardeşim de korucu. Bu hat, 2019'da, kimlik fotokopim kullanılarak çıkarılmış, sahte bir hat. Bu hatla ilgili başka bir görüşme de yoktur. Asılsızdır. Beni ve partimi hedef alan terör örgütü, bize bu şekilde çamur atıyor. Avukatımla görüştüm, davalarımızı açtık. Hattı kimin çıkardığına dair bilgim yok, bu emniyetin işi" ifadelerini kullandı.

HDP'Lİ İSİM DE KONUŞTU

İsim benzerliği ile gündem olan Eski HDP Ağrı Milletvekili Mehmet Emin İlhan da yaptığı açıklamada, meselenin isim benzerliğinden ibaret olduğunu, konuyu sosyal medyada gördüğünü iddialardaki kişinin kendisi olmadığını belirtti.