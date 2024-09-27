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Taksiciler Odası Başkanı'ndan "Minibüs" Açıklaması

Taksiciler Odası Başkanı'ndan
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İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, sosyal medyada gündem olan 'Taksi bulamadığı için minibüse bindi' iddialarını yanıtlayarak, İstanbul'da taksi bulmanın mümkün olduğunu ve toplu taşıma araçlarını da kullandığını belirtti.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, sosyal medyada gündem olan 'Taksi bulamadığı için minibüse bindi' iddialarına yanıt verdi. Aksu, "İstediğiniz zaman taksi bulabilirsiniz. İstanbul'da sabah ve akşam saatlerinde yüzde 90 oranında trafik oluşuyor. Metro tramvay ve minibüs gibi ulaşım araçlarını kullanıyorum. Bu olayın bunla hiçbir alakası yok" dedi.

Ulaşım koordinasyon merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu'nda bulunan İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, sosyal medyada paylaşılan 'Taksi bulamadığı için minibüse bindi' şeklindeki fotoğraflı paylaşımlarla ilgili soruya, "Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu'nun İstanbul'da UKOME temsilciliğini yapıyorum. Kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, servis, taksi dolmuş, taksi gibi bütün ulaşım camiasının ben temsilcisiyim. Bu ulaşım camiasını temsil ettiğim için bütün ulaşım camiasıyla görüşüyoruz, istişare ediyoruz, rapor hazırlıyoruz. Bütün ulaşım araçlarını kullanıyorum. Ayrıca İstanbul'da bildiğiniz üzere sabah ve akşam saatlerinde yüzde 90 oranında trafik oluşuyor. Metro tramvay gibi minibüs gibi ulaşım araçlarını kullanıyorum. Bundan dolayı da dün minibüsle seyahat ettim, bazen toplu taşıma araçlarını kullanarak işe gidip geliyorum. İstediğiniz zaman taksi bulabilirsiniz. İstediğiniz an taksi kullanabilirsiniz ben de istediğim an taksiyi kullanıyorum. Bu olayın bunla hiçbir alakası yok, tercihen kullanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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