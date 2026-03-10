Haberler

İzmir'de ücret meselesi nedeniyle taksi şoförünü öldüren şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde taksi ücreti yüzünden tartıştığı taksi şoförünü tabancayla öldüren 24 yaşındaki D.M. tutuklandı. Olay sonrası kaçmaya çalışırken yakalanan D.M.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İzmir'in Konak ilçesinde ücret meselesi nedeniyle tartıştığı taksi şoförünü tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

Konak'ta taksi ücreti nedeniyle tartıştığı taksi şoförü Deniz Örer'i (52) öldüren D.M.'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen D.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Konak ilçesinde taksi şoförü Deniz Örer (52) ile yolcu D.M. (24) arasında taksi ücreti nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine D.M. yanındaki tabancayla Örer'e ateş ederek yaralamıştı.

Olay yerine sevk edilen ekipler, taksi şoförü Örer'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Yaraladığı şoförün taksisiyle bölgeden uzaklaşan D.M. ise aracı bir sokağa bırakarak kaçmaya çalışırken, polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor

Liverpool kaderinden yine kaçamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Galatasaray'ın golü sayılmadı! Karara tepki yağıyor

Bu top gitti gol oldu! Karara tepki yağıyor
Wanda Nara'dan Icardi'yi kızdıracak paylaşım

Yine rahat durmadı! Yaptığı paylaşıma bakın
Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti

Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
İsrail'in kritik istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi

Kritik İsrail istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi