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Şişli'de yolcusunun saldırısına uğradığı öne sürülen taksi şoförü hayatını kaybetti / Arşivle

Şişli'de yolcusunun saldırısına uğradığı öne sürülen taksi şoförü hayatını kaybetti / Arşivle
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Şişli'de taksi ücreti yüzünden çıkan tartışmada yolcu Burak İ., taksi şoförü Erdal Çiçek'e yumruk attı. Ağır yaralanan Çiçek, 7 günlük yoğun bakımın ardından hayatını kaybetti. Saldırgan tutuklandı.

ŞİŞLİ'de iddiaya göre, taksi ücreti nedeniyle çıkan tartışmada Burak İ. (34), taksi şoförü Erdal Çiçek'e (57) yumruk attı. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Çiçek, bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı. 7 gün yoğun bakımda olan Çiçek, dün hayatını kaybetti. Burak İ. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 5 Haziran'da saat 00.10 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü Erdal Çiçek ile Burak İ. arasında taksi ücreti nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Burak İ., Çiçek'in başına yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen Çiçek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan Erdal Çiçek'i ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Burak İ., pelis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çevredekilerin şüpheliye tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan Burak İ.'nin 1 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Çiçek ise tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Burak İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAKSİCİLER TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Şüpheliyi taksi şoförlerinin darbettiği anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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