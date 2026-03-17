Oda başkanı, İzmir'deki taksiciyi öldüren zanlı için istenen cezanın artırılmasını istedi

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, taksi şoförü Deniz Örer'i öldüren şüpheli hakkında istenen "müebbet hapis" cezasının "ağırlaştırılmış müebbet" olarak uygulanması gerektiğini belirtti.

Özkan, AA muhabirine, iddianamede yer alan suçlamalar ve öngörülen cezaların içerik bakımından doğru olduğunu ifade etti.

Kamuoyuna yansıyan kamera görüntülerinde maktul Örer'in olayda herhangi bir kusurunun bulunmadığını, geçimini sağlamak için çalışan bir emekçi olduğunu aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Karşı taraf planlanmış bir şekilde arkadaşımızın arabasına biniyor ve arkadaşımızı dar, karanlık sokaklara sokuyor. Valiz alma bahanesiyle sakladığı silahı aldığını öğrendik. Daha sonra bu silahla da olayı gerçekleştirdiğini hep birlikte kamera kayıtlarında görüyoruz. Biz oda olarak avukatlarımızla birlikte bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Davanın sonucunda müebbet olarak hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet olarak karar verilmesi konusunda kamuoyu olarak bunu dillendireceğiz. Ağırlaştırılmış müebbet verilmesi durumunda kamuoyunun vicdanının rahatlayacağını beyan ediyorum. Bu konuda da oda olarak sonuna kadar bunun mücadelesini yapacağız."

Özkan, Türkiye'de taksicilere yönelik korunaklı araçların yaygınlaşması gerektiğini belirterek, ailenin yanında olduklarını, zanlının en ağır cezayı alması yönündeki taleplerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Olay

Konak ilçesinde 9 Mart'ta, taksi şoförü Deniz Örer (52), aracına aldığı Doğuş Meşe (24) tarafından tabancayla öldürülmüştü. Örer'i araçtan sokağa bıraktıktan sonra taksiyi gasbeden Meşe, polis ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Şüpheli Doğuş Meşe hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "gece vakti silahla yağma" suçundan 15 yıla, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine sunulmuştu.