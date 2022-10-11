Taksi şoförü aracına çarptığı Azerbaycanlı sanatçıyı darbetti

Sanatçı Nergiz Bagieva, 9 Ekim Pazar gecesi programı sonrası evine dönerken, Gümüşsuyu Gazhane Bostanı Sokak'ta bir taksi aracına çarptı. Taksi şoförü durmadan yoluna devam edince, Bagieva kornaya basarak durması için uyardı. Sinirle taksiden inen şoför, Bagieva'ya hakaret ederek darbetmeye başladı. Dudağı patlayan ve burnunda çatlak oluşan Bagieva, saldırının şokunu atlattıktan sonra, cep telefonu kamerasıyla çekim yaptı. Görüntülerde, taksi şoförünün Bagieva'nın üzerine yürümesi ve darbettiği görülüyor. Şoförün Nagieva'nın telefonunu zorla elinden aldığı ve uzun süre de vermediği dikkat çekiyor. Yaşanan olay sonrası darp raporu alarak polis merkezine giden Bagieva, taksi şoföründen şikayetçi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel