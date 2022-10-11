Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taksi şoförü aracına çarptığı Azerbaycanlı sanatçıyı darbetti

Güncel Haberler

Taksi şoförü aracına çarptığı Azerbaycanlı sanatçıyı darbetti

BEYOĞLU'nda Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva, arabasına çarpan taksi şoförü tarafından darbedildi.

BEYOĞLU'nda Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva, arabasına çarpan taksi şoförü tarafından darbedildi. Dudağı patlayan ve burnunda çatlak oluşan Bagieva, taksi şoföründen şikayetçi oldu. Yaşanan tartışma ve darp anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sanatçı Nergiz Bagieva, 9 Ekim Pazar gecesi programı sonrası evine dönerken, Gümüşsuyu Gazhane Bostanı Sokak'ta bir taksi aracına çarptı. Taksi şoförü durmadan yoluna devam edince, Bagieva kornaya basarak durması için uyardı. Sinirle taksiden inen şoför, Bagieva'ya hakaret ederek darbetmeye başladı. Dudağı patlayan ve burnunda çatlak oluşan Bagieva, saldırının şokunu atlattıktan sonra, cep telefonu kamerasıyla çekim yaptı. Görüntülerde, taksi şoförünün Bagieva'nın üzerine yürümesi ve darbettiği görülüyor. Şoförün Nagieva'nın telefonunu zorla elinden aldığı ve uzun süre de vermediği dikkat çekiyor. Yaşanan olay sonrası darp raporu alarak polis merkezine giden Bagieva, taksi şoföründen şikayetçi oldu.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gümüşsuyu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title