Malatya'da taksi durağını kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir taksi durağını kurşunlayan iki zanlı, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağının kurşunlanmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırıyı düzenleyen şüphelilerin M.Ö. ile M.S olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonda yakalanan M.Ö. ve M.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
