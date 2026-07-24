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Israrlı takip sonrası kazaya 180 bin lira ceza

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İzmir'in Konak ilçesinde "ısrarlı takip" sonrası motosikletliye çarptıktan sonra kaçan hafif ticari araç sürücüsüne 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

İzmir'in Konak ilçesinde "ısrarlı takip" sonrası motosikletliye çarptıktan sonra kaçan hafif ticari araç sürücüsüne 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Sosyal medyada "Konak Tünelleri girişinde motorlu vatandaşa çarpıp kaçtı" başlıklı görüntülerin paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bir hafif ticari aracın ısrarlı şekilde takip ettiği motosiklete kasten çarpıp kaçtığını belirledi.

Sürücü S.D'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Aracı 60 gün trafikten men edilen sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Ekipler, ayrıca sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlattı.

Kaynak: AA
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