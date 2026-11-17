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Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentindeki gıda stokunun nüfusun ihtiyacının sadece yüzde 10'unu karşıladığı belirtildi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Taiz Valisi Nebil Şemsan düzenlediği basın toplantısında, kentteki mevcut gıda stokunun nüfusun ihtiyacının yalnızca yüzde 10'unu karşıladığını ifade etti.

Şemsan, İran destekli Husilerin uyguladığı kuşatma ve tedarik hareketlerine yönelik kısıtlamaların sürmesi nedeniyle gıda, ilaç ve su tedarikinin yüzde 90, gazın yüzde 97,3, benzinin yüzde 96,3 ve dizelin yüzde 97,2 azaldığını söyledi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA