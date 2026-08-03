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Tayvan'da STK'lardan DPP'nin Fesih Girişimine Tepki

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Tayvan'da 20'den fazla sivil toplum örgütü, Demokratik İlerleme Partisi'nin Çin'in Birleşmesini Teşvik Partisi'ni feshetme girişimine sert tepki gösterdi. Gruplar, bu adımı siyasi baskı olarak nitelendirip derhal geri çekilmesini istedi.

TAİPEİ, 3 Ağustos (Xinhua) -- Taiwan'da 20'den fazla sivil toplum örgütü, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, Çin'in Birleşmesini Teşvik Partisi'nin feshedilmesine yönelik girişimine sert tepki gösterdi.

Taiwan İşçi Partisi ve Taiwan Boğazı'nın İki Yakası Arasında Barışçıl Kalkınma Forumu'nun da aralarında bulunduğu gruplar, yayımladıkları ortak bildiride, söz konusu girişimin Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin siyasi muhaliflerini bastırmak amacıyla devlet gücünü suistimal ettiği yönünde tehlikeli bir mesaj verdiğini belirterek, fesih başvurusunun derhal geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Gruplar, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini, yeniden birleşmeyi destekleyen çevreleri yalnızca siyasi görüş farklılıkları nedeniyle "dış güçlerin ajanı" olarak damgalamakla suçlayarak, söz konusu girişimi siyasi baskı operasyonu diye nitelendirdi.

Açıklamada toplumun tüm kesimlerine yargı yoluyla baskıya karşı çıkma çağrısı yapıldı. Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl gelişiminin, Taiwan halkının geçim kaynaklarıyla yakından ilişkili olduğu belirtilerek, boğazın iki yakası arasındaki düzenli sivil etkileşimlere yönelik rutin karalama çabalarından vazgeçilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamaya imza atan gruplar, yetkililere siyasi manevralara son vererek toplumsal sorunların çözümüne ve halkın geçim kaynaklarına odaklanma çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, yeniden birleşmeyi savunmanın suç olmadığı ilkesine bağlı kalınması, cepheleşme ve bölünmenin reddedilmesi ile halkın temel geçim kaynaklarına öncelik verilmesi çağrıları da yer aldı.

Kaynak: Xinhua
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