Tahtalı Çayı'na Dökülen Çöpler Doğa Kirliliğine Neden Oluyor

İzmir'in Menderes ilçesinde, Tahtalı Barajı'na dökülen Tahtalı Çayı'nın yanına bırakılan çöp ve molozlar doğa kirliliğine ve kötü kokuya neden oluyor. Atıkların kim tarafından döküldüğü henüz belirlenemezken, bölge halkı önlem alınmasını istiyor.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, kentin önemli ölçüde içme suyunu karşılayan Tahtalı Barajı'na dökülen Tahtalı Çayı'nın hemen yanına bırakılan çöp ve molozlar kötü kokuya neden oluyor. Kim ya da kimler tarafından döküldüğü bilinmeyen atıklar doğa kirliliğine neden olurken, bölge halkı da tepkisini dile getirdi.

Menderes'in Oğlananası mevkisi 7037 Sokak'ta, kentin önemli ölçüde içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'na dökülen Tahtalı Çayı'nın yanına çöp ve moloz bırakılması tepkilere neden oldu. Dökülen çöpler arasında evsel atıkların yanı sıra kurbanlık atıklarının da olması dikkati çekti. Kötü kokuya neden olan çöpler ve molozlar, doğa kirliliğine neden olurken, insan sağlığını da tehdit ediyor. Atıkların kim ya da kimler tarafından döküldüğü henüz belirlenemezken, yöre halkı bir an önce önlem alınmasını istedi.

İZSU Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgi yapılan açıklamada ise, "Kısıkköy'de Tahtalı Baraj Havzası'ndaki tüm yerleşimlerin evsel katı atıkların transferini sağlayan Katı Atık Transfer İstasyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulmuştur. Transfer istasyonunda toplanan katı atıklar havza dışındaki Harmandalı Düzenli Deponi Alanı'na gönderilmektedir. Yerleşimlerin katı atıkları dışında havzadaki bazı bölgelere kaçak moloz gibi atıklar dökülmektedir. İZSU Baraj Havzası denetim ekipleri, bu alanlara dökülen atıkları tespit ederek, sorumlu ilçe belediyesi tarafından bu atıkların kaldırılmasını sağlamaktadır" ifadelerine yer verildi.