Tahtalı Barajı'nda doluluk yüzde 40'ı aştı

İZMİR'in içme suyunu karşılayan Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde 40'ı aştı. Geçen yıl aynı döneme göre barajdaki aktif doluluk oranında 2.5 kattan fazla artış yaşandı.

İzmir'de ocak ve şubat aylarındaki yağışlarla birlikte barajlarda aktif doluluk oranları artmaya devam ediyor. Kentin içme suyunu karşılayan Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk oranı bugün yüzde 40.03 olarak ölçüldü. Barajdaki toplam su hacmi 134 milyon 492 bin metreküp olurken, kullanılabilir su hacmi ise 114 milyon 892 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl 13 Mart'ta barajdaki aktif doluluk oranı yüzde 15.66 olarak ölçülmüş, kullanılabilir su hacmi ise 44 milyon 940 bin metreküp olarak kayıtlara geçmişti. Barajdaki aktif doluluk oranı bir yılda 2.5 kattan fazla arttı.

ÜRKMEZ TAMAMEN DOLU

Kentin diğer barajlarında da artış devam ediyor. Bir yıl önce aktif doluluk oranı yüzde 37.85 olan Balçova Barajı'nda aktif doluluk oranı bugün yüzde 94.1 olarak ölçüldü. Geçen yıl aktif doluluk oranı yalnızca yüzde 5.75 olan Gördes Barajı yüzde 28.24'e yükselirken, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda yapılan ölçümde ise aktif doluluk oranı yüzde 70.27 olarak kayıtlara geçti. Kısa bir süre önce yüzde 100 seviyesine gelen Ürkmez Barajı'nda ise aynı durum devam ediyor.

