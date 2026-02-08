Haberler

Gaziantep'teki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi yüzde 25'e yükseldi

Güncelleme:
Hatay'daki Amik Ovası'nı sulayan Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi, son haftalardaki yağışlarla birlikte yüzde 25'e ulaştı. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, çiftçilerin rahat nefes aldığını belirtti.

Hatay'daki Amik Ovası'nı sulayan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi, son haftalardaki yağışlarla yüzde 25'e yükseldi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, son haftalarda bölgede kar ve yağmurun etkili olduğunu söyledi.

Çiftçinin rahat nefes aldığını belirten Erdoğan, "Depolama hacmi 454 milyon metreküp olan barajda, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 1 seviyelerine kadar düşmüştü. Son yağışlarla birlikte doluluk oranı yüzde 25'e yükseldi. Baraj suyu Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde toplam 109 bin 500 dekar tarım arazisini suluyor." dedi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
