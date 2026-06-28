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Ahşap arabasıyla kara yolunda hız denemesi yaptı

Ahşap arabasıyla kara yolunda hız denemesi yaptı
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Rize'de Muhammet Karaman, geleneksel 'Laz Ralli' tahta arabasıyla Ayder Yaylası yolunda hız denemesi yapıp görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Jandarma, para cezası kesip araca el koydu.

RİZE'de Muhammet Karaman, 'Laz Ralli' adı verilen geleneksel tahta araba yarışlarında kullandığı ahşap arabayla, ünlü Ayder Yaylası'ndaki kara yolunda hız denemesi yapıp, tur attığı anları, sanal medyadan paylaştı. Görüntüler üzerine çalışma yapan jandarma ekipleri, Karaman'a para cezası kesip, aracına da el koydu.

Çamlıhemşin ilçesinde yaşayan Muhammet Karaman, ilçede her yıl düzenlenen 'Laz Ralli' adı verilen geleneksel tahta araba yarışlarına katıldığı tahta aracını, ünlü Ayder Yaylası yolunda denemek istedi. Tamamen ahşaptan üretilen araçla, kara yoluna çıkarak tur atan Karaman, cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı hız denemesinde bulunduğu anları, sanal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, tahta aracın, üzerine konulan dijital göstergede saatte 79 kilometre hıza ulaştığı görüldü. Sanal medyadaki paylaşım üzerine çalışma yapan jandarma, sürücü Karaman hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem uyguladı. Karaman'a para cezası kesen jandarma, aracına da el koydu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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