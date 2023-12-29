Tahran'da Yılbaşı Hazırlıkları Hareketlilik Yaratıyor

İran'ın başkenti Tahran'da yılbaşı hazırlıkları nedeniyle bazı caddelerde alışveriş hareketliliği yaşanıyor.

Başkentteki Mirzayi Şirazi Caddesindeki mağazalar yeni yıl ve Noel için vitrinlerini süslerken, çoğunluğu Hristiyanlardan oluşan müşteriler ise Noel kutlamaları için ihtiyaç duydukları ürünleri satın alıyor.

Söz konusu caddenin yanı sıra İran'daki en büyük dini azınlık olan Ermenilerin yoğun yaşadığı bölgelerdeki mağazaların vitrinleri de "Noel Baba" oyuncakları, çam ağaçları ve ışıklandırma ürünleri ile dikkati çekiyor.