İran medyası: ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu

ABD- İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'ın çeşitli bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Tahran'ın bazı bölgelerinde patlama sesleri duyuldu.

Patlamaların şehrin hangi bölgesinde ve meydana getirdiği hasara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Gece saatlerinde İsfahan kentinde de patlamalar meydana geldiği belirtilmişti.