Tahran'da Kanlı Ay Tutulması Coşkusu

İran'ın başkenti Tahran'da net bir şekilde gözlemlenen kanlı Ay tutulması, astronomi dernekleri tarafından kurulan teleskoplar aracılığıyla büyük ilgiyle izlendi. Vatandaşlar, Tabiat Köprüsü'nde toplanarak bu nadir doğa olayının keyfini çıkardı.

İran'ın başkenti Tahran'da net bir şekilde gözlemlenen kanlı Ay tutulması, astronomi dernekleri tarafından kentin farklı noktalarına kurulan teleskoplarla izlendi.

Tahran'da net şekilde görüleceği açıklanan kanlı Ay tutulmasını izlemek için çok sayıda kişi, teleskopların kurulduğu Tabiat Köprüsü'nde yer alan Su ve Ateş Parkı'nda toplandı.

Başkentteki tutulma yerel saatle 19.57'de başladı ve 21.10'da Dünya'nın gölgesinin Ay'ı kaplamasıyla tam tutulma net şekilde gözlemlendi.

Tahranlılar sırayla gelerek teleskoplardan tutulmayı izlerken Ay'ın kızılımsı bir renge bürünmesiyle oluşan görsel şölen, vatandaşlar tarafından cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle kaydedildi.

Kentin farklı noktalarına astronomi dernekleri tarafından kurulan teleskoplar sayesinde vatandaşlar bu nadir doğa olayını yakından izleme fırsatı buldu.

