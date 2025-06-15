İsrail saldırıları sonrası Tahran'da araç kuyrukları oluştu! Trafik durma noktasına geldi

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in saldırılarının ardından kentten göç edenler uzun araç kuyrukları oluştururken; trafik durma noktasına geldi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar her geçen şiddetlenirken; İsrail özellikle başkent Tahran'ı hedef alıyor.

TAHRAN'DAN GÖÇ EDİYORLAR

İsrail'in saldırıları başkent Tahran'da yaşamı durma noktasına getirirken; Tahranlılar kentten göç etmeye başladı. Tahran'dan ayrılanlar, kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluşturdu. İsrail ve İran karşılıklı saldırılarına devam ederken, İran'ın başkenti Tahran'dan göç başladı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Saldırılar nedeniyle başkenti terk edenler kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluşturdu. Başkentte trafik durma noktası geldi.

İSRAİL'İN SALDIRILARI İLE BAŞLADI

Tüm dünyanın gözlerini çevirdiği İsrail-İran çatışmalarını İsrail'in İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemesi ile başladı.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanlarının hayatlarını kaybetmesi İran'da şok etkisi yarattı.

İRAN'IN KARŞI SALDIRISIYLA DEVAM ETTİ

İsrail'in saldırılarının ardından İran'da karşı saldırıya geçti. İran'ın füze saldırıları Tel Aviv olmak üzere birçok kentte yıkım neden oldu.

Karşılıklı hava saldırıları günlerdir devam ediyor. Çatışmaların bilançosu ise her geçen gün ağırlaşıyor.