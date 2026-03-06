Tahran'da halk, Hamaney için cuma namazında bir araya geldi
İran'ın başkenti Tahran'da, ABD ve İsrail'in hava saldırılarının ardından düzenlenen ilk cuma namazında binlerce kişi sokaklara çıkarak yürüyüş yaptı. Protestocular, hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney'in posterlerini taşıdı.
İran'ın başkenti Tahran'da, ABD ve İsrail'in hava saldırılarının ardından düzenlenen ilk cuma namazında halk bir araya geldi.
Tahran'daki Büyük Mosalla Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından binlerce kişi öldürülen Dini lider Ali Hamaney'in posterlerini taşıyarak yürüyüş düzenledi.
Tahran'daki Büyük Mosalla Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından binlerce kişi sokaklara çıkarak yürüyüş düzenlerken ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in fotoğraflarını ve İran bayraklarını taşıdı.
ABD-İsrail bombardımanının başlamasından bu yana düzenlenen ilk büyük toplu etkinliklerden biri olan cuma namazından görüntüler, İran devlet medyası tarafından paylaşıldı.