Haberler

Tahran'da halk, Hamaney için cuma namazında bir araya geldi

Tahran'da halk, Hamaney için cuma namazında bir araya geldi Haber Videosunu İzle
Tahran'da halk, Hamaney için cuma namazında bir araya geldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın başkenti Tahran'da, ABD ve İsrail'in hava saldırılarının ardından düzenlenen ilk cuma namazında binlerce kişi sokaklara çıkarak yürüyüş yaptı. Protestocular, hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney'in posterlerini taşıdı.

  • Tahran'da ABD ve İsrail'in hava saldırıları sonrası ilk cuma namazı düzenlendi.
  • Binlerce kişi cuma namazı sonrası Ayetullah Ali Hamaney'in posterlerini taşıyarak yürüyüş yaptı.
  • Etkinlik görüntüleri İran devlet medyası tarafından paylaşıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da, ABD ve İsrail'in hava saldırılarının ardından düzenlenen ilk cuma namazında halk bir araya geldi.

Tahran'daki Büyük Mosalla Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından binlerce kişi öldürülen Dini lider Ali Hamaney'in posterlerini taşıyarak yürüyüş düzenledi.

HAMANEY POSTERLERİ İLE YÜRÜDÜLER

Tahran'daki Büyük Mosalla Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından binlerce kişi sokaklara çıkarak yürüyüş düzenlerken ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in fotoğraflarını ve İran bayraklarını taşıdı.

GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

ABD-İsrail bombardımanının başlamasından bu yana düzenlenen ilk büyük toplu etkinliklerden biri olan cuma namazından görüntüler, İran devlet medyası tarafından paylaşıldı.

Kaynak: ANKA
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı

Ünlülere operasyonda tanınmıştı! Bebek Otel'in sahibine bir darbe daha
Altında herkes ters köşe olacak! İslam Memiş 10 bin TL seviyesi için tarih verdi

Herkes ters köşe olacak! Gramda 10 bin TL seviyesi için tarih verdi
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
Cezayı duyan araç sürücüleri soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır

Cezayı duyan sürücüler soluğu sırada aldı
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı

Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda

Ne yapıyorsunuz Osman Bey?