Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi
İran'ın başkenti Tahran'da iki ayrı patlama meydana geldi. Patlamalar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile ilişkilendirilirken, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.
ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırıları devam ediyor.
AA Tahran muhabiri, kentte iki ayrı patlama meydana geldiğini bildirdi.
İran basınına göre patlamalar, şehrin doğusunda bulunan Tahranpars bölgesi yakınlarında yaşandı.
Patlamalar sonrasında İran hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği görüldü.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba