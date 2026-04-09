Tahran'da Ali Hamaney'in ölümünün 40. günü münasebetiyle anma yürüyüşü düzenlendi

İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in ölümünün 40. günü dolayısıyla Tahran'da yapılan anma yürüyüşüne yüz binlerce kişi katıldı. Yürüyüşte sık sık ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da, ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden ülkenin eski lideri Ali Hamaney için anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Ali Hamaney'in ölümünün 40. günü münasebetiyle düzenlenen yürüyüşe yüz binlerce kişi katıldı.

Kentin farklı noktalarından katılımın sağlandığı yürüyüş sırasında sık sık ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Yürüyüş güzergahının farklı noktalarında mersiyeler okundu.

Ülkenin yeni lideri Mücteba Hamaney lehine sloganların atıldığı yürüyüşte, birçok İranlının Hizbullah bayrağı taşıması dikkati çekti.

Tahran'daki yürüyüşe ülkenin farklı kentlerinden de gelenlerin olduğu aktarıldı.

İran basınına göre, yalnızca Tahran'da değil ülkenin farklı kentlerinde de Ali Hamaney için anma yürüyüşleri gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı

Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan endişelendiren gözdağı
Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış

Pavyoncu muhtar hamile sevgilisini hunharca öldürdü
Asensio'dan şok haber! Taraftar kahrolacak

Korkulan oldu!

Naim Kasım öldürüldü mü? İsrail'den peş peşe açıklamalar

Naim Kasım öldürüldü mü? İsrail'den peş peşe açıklamalar
Somer Sivrioğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama

Gözaltı listesindeki Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama
Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış

Pavyoncu muhtar hamile sevgilisini hunharca öldürdü
Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor

Geceye damga vuran olay!

Yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi olsa yer yerinden oynar

Yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi olsa yer yerinden oynar