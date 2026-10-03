Tahran'da ABD ve İsrail saldırıları sonrası Can Feda tatbikat alanı açıldı

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İran'ın başkenti Tahran'daki Heft-i Tir Meydanı'nda, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından halkın savaşa gönüllü katılımı için başlatılan "Can Feda" uygulamasına kayıtlı vatandaşların silahlı tatbikat yapabilmeleri için hazırlanan alan resmi törenle açıldı.

Törene İran Ordusu'ndan komutanlar, Besic Gücü yetkilileri ve "Can Feda" uygulamasından sorumlu isimler katıldı.

İran milli marşının okunmasının ardından başlayan törende askerler alana kurulan parkurlarda hünerlerini sergiledi.

Öte yandan komutanlar, alanda bulunan akıllı sistemlerle donatılmış roketatarlar ile hava savunma sistemlerini ve ilk yardım stantlarını denetledi.

Besic Gücü Eğitim ve Öğretim Birimi Başkan Yardımcısı Ali Kevseri törende yaptığı açıklamada, olası bir iç karışıklık durumunda İran Silahlı Kuvvetleri'nin yeterli kapasiteye sahip olduğunu, yeni oluşturulan birimlerin "düşmana" karşı ülke savunmasında rol oynayacağını söyledi.

Açılışın ardından tatbikat alanında sivil vatandaşların silahlı eğitimlere katılması bekleniyor.

İran'da halkın savaşa gönüllü katılımını sağlamak amacıyla başlatılan "Can Feda" sistemine 30 milyondan fazla kişinin kayıt yaptırdığı öne sürülüyor.

Kaynak: AA