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Tahran Başsavcılığı, Fransa'nın dil merkezini beyin göçü gerekçesiyle mühürledi

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Tahran Başsavcılığı, Fransa Büyükelçiliği'ne bağlı Fransızca dil merkezini beyin göçünü teşvik ettiği gerekçesiyle mühürledi. Fransa Dışişleri Bakanlığı, merkezin kapatılmasına yanıt olarak İran büyükelçisinin bakanlığa çağrılacağını ve gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı.

İran'ın başkenti Tahran'daki Fransa Büyükelçiliği'ne bağlı Fransızca dil merkezi, Tahran Başsavcılığı tarafından mühürlendi.

Tahran Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki özel yetenekli şahısların tespit edilerek yurt dışına çıkışlarının kolaylaştırıldığı gerekçesiyle Fransa Büyükelçiliği'ne bağlı Fransızca dil merkezinin mühürlendiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu merkezin, dil eğitimi altında milli güvenliği tehdit eden çalışmalar yürüttüğü ve ülkede ağ oluşturarak beyin göçüne teşvik ettiği bilgisi yer aldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Tahran'daki dil merkezinin kapatılmasına yanıt olarak İran büyükelçisinin bakanlığa çağrılacağını ve gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

Kaynak: AA
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