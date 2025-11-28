Tahir Elçi 10. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

DİYARBAKIR'da 10 yıl önce tarihi Dört Ayaklı Minare önünde, basın açıklaması yaptığı sırada polis ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, vurulduğu yerde anıldı.

Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te Sur ilçesi Yenikapı Sokak'taki Dört Ayaklı Minare'nin önünde, basın açıklaması yaptığı sırada güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada başından vurularak hayatını kaybetti. Elçi için ölümünün 10'uncu yıl dönümü nedeniyle vurulduğu yerde anma töreni düzenlendi. Anmaya; Tahir Elçi'nin eşi ve CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, bölge illerin baro başkanları, geçmiş dönem baro başkanları, avukatlar, siyasi parti temsilcileri ile Elçi'nin yakınlarıyla, vatandaşlar katıldı.

'KENDİNİ MUKTEDİR KILANLARA DA ÖLÜM VAR'

Adliye önünde bir araya gelen grup, tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önüne kadar yürüdü. Ardından Elçi'nin vurulduğu yere karanfiller bırakıldı. Anma etkinliğinde konuşan Elçi'nin eşi Türkan Elçi, "Savaşın izlerinin silinmediği, hafızamızın boşluğunda dönen, dolaşan, acısını unutmadığımız bir kayıp mekandayız. Kendini ölümsüz sananlara, başkalarının yaşam hakkı üzerinde kendine muktedir kılanlara da ölüm var. 'Ölüm bizi bulduğu gibi gün gelir sizi de bulur' demek için buradayız. 10 yıl önce, bir kuşluk vakti, karanlığa gömülen bu sokak için buradayız. Ezan sesinin yükseldiği bu minarenin ayaklarına yalan dolandığı için buradayız. Yalana, dolana, bu minarenin Hakk'a uzanan sesine inanan dürüst imanlılar için buradayız" dedi.

'ADALET, DİLEK VE TEMENNİYLE GELMİYOR'

Daha sonra söz alan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, şunları söyledi: "Arkamızda gördüğünüz Dört Ayaklı Minare'nin, Anadolu'da başka bir eşi benzeri yok. 500 küsur yıldır bu topraklarda duruyor. Eğer o gün Tahir başkan o mücadeleyi vermeseydi, kuvvetle muhtemel bugün burada olmayacaktı. Altından insanlar geçip, dualarını edip dilek tutamayacaklardı. Eminim bugün Dört Ayaklı Minare'yi ziyaret edip, ayaklarının altından geçip, dualarını edip, dilek tutanlar, bir dileği de Tahir Elçi'ye adalet için bırakıyorlar. Ancak şunu çok iyi biliyoruz ki adalet, dilek ve temenniyle gelmiyor. Adalet, cezasızlıkla mücadelede güçlü bir siyasi irade ve bağımsız bir yargıyla gelir ancak. İşte onun için hayatı boyunca aslında bu mücadeleyi veren, bu topraklarda barışı, hukukun üstünlüğünü, insan hakları mücadelesini veren Tahir başkandan ve onun gibi bu mücadeleyi veren ve bedel ödeyen tüm meslektaşlarımızın izinden, bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz. Ne zaman ki cezasızlık bu topraklarda son bulacak, biz o zaman ancak görevimizi tamamlamış olacağız. Barış sadece söylemle değil, hukukun üstünlüğüyle, demokrasiye saygıyla, cezasızlıkla mücadeleyle ve insan hakları temelinde yükselen bir demokrasiyle ancak kalıcı olabilir. Tahir Elçi işte tam bu mücadeleyi veriyordu ve bu mücadeleyi verdiği için hedef gösterilmişti. Anısına saygıyla, mücadelesini kaldığı yerden bir adım bile geri atmadan devam ettireceğimizi ifade ediyor, rahmet ve saygıyla tekrar anıyorum."

