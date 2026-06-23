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TAG Otoyolu'nda trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 90 bin lira ceza uygulandı

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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda ters şeritten ilerleyen sürücüye 90 bin lira para cezası kesildi, ehliyetine 60 gün el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda ters şeritten ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 90 bin lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında ters istikamette ilerleyen sürücüyü tespit etti.

Ekipler sürücüye, "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin otoyollarda araçlarını ters istikamette sürmesi" maddesi gereğince 90 bin lira ceza uyguladı.

Öte yandan sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken, araç ise 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
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