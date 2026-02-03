Haberler

Atatürk Viyadüğü'nde sis etkili oldu

Atatürk Viyadüğü'nde sis etkili oldu
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki Atatürk Viyadüğü çevresinde etkili olan sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Polis ve jandarma, sürücüleri uyararak güvenli seyahat için tedbirler aldı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda bulunan Atatürk Viyadüğü'nde etkili olan sis, araç trafiğini olumsuz etkiledi.

Gaziantep'in doğusundaki illerle batı illerinin bağlantısını sağlayan TAG Otoyolu'nun, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki bölümünde yer alan Atatürk Viyadüğü çevresinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Viyadükten geçen sürücüler araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

Polis ve jandarma kontrol noktalarında tedbirler alarak sürücüleri uyardı.

Öte yandan Amanos Dağları'nda oluşan sis, görsel açıdan yöre sakinlerinin ilgisini çekti.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
