Tacikistan İran'a İnsani Yardım Gönderdi

Tacikistan hükümeti, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın talimatıyla İran halkına 3.610 ton insani yardım göndermiştir. Yardım, ilaçlar, temizlik ürünleri, çocuk kıyafetleri ve gıda maddeleri içermektedir.

DUŞANBE, 19 Mart (Xinhua) -- Tacikistan hükümeti, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın talimatı doğrultusunda İran halkına insani yardım gönderdi.

Tacikistan Cumhurbaşkanlığı basın bürosu çarşamba günü yaptığı açıklamada, 3.610 ton ağırlığındaki yardımın 45 tonunun ilaçlardan oluştuğunu, ayrıca büyük miktarda temizlik ve hijyen ürünleri, çocuk kıyafetleri, gıda ürünleri, ev eşyaları ve diğer temel ihtiyaç malzemelerini içerdiğini belirtti.

Açıklamaya göre İran'a doğru çarşamba günü yola çıkan 110 büyük kamyonluk insani yardım konvoyunun kısa süre içinde hedefine varması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
