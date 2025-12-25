Haberler

Tacikistan-Afganistan Sınırında Çatışma: Beş Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Tacikistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, Afganistan sınırından sızmaya çalışan silahlı kişilerle sınır muhafızları arasında yaşanan çatışmada iki sınır muhafızının da aralarında bulunduğu beş kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olay, son bir ay içinde Afganistan'dan Tacikistan'a yönelik üçüncü silahlı saldırı olarak kaydedildi.

Komite'nin açıklamasına göre, Hatlon bölgesine bağlı Şemseddin Şohin ilçesi yakınlarında sınırı yasa dışı yollarla üç kişi, sınır muhafızlarına etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada iki Tacik sınır muhafızı da hayatını kaybetti.

Olay yerinde üç adet M16 tüfeği, bir Kalaşnikof tüfeği, susturuculu üç yabancı menşeli tabanca, 10 el bombası, bir gece görüş cihazı, patlayıcı maddeler ve çeşitli mühimmat ele geçirildi.

Komite açıklamasında, "Bu olay, son bir ay içinde Afganistan'dan Tacikistan'a yönelik üçüncü silahlı saldırı ve sınır ihlali olup, sivil ve askeri can kayıplarına yol açmıştır" ifadelerine yer verildi.

Tacikistan'ın resmi Khovar haber ajansının sınır birliklerine dayandırdığı habere göre, dün çıkan son çatışmanın ardından sınır hattındaki durumun sakin olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
