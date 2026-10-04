Tabnak, BAE'nin serbest bıraktığı 4 İranlı tutukluyu İsrail'e gönderdiğini öne sürdü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dün serbest bıraktığı İranlı tutuklulardan dördünü İsrail'e gönderdiği iddia edildi.

İran'dan yayın yapan "Tabnak" haber platformunun kaynaklarına dayandırdığı habere göre, BAE, dün 4 İranlı tutukluyu İsrail'e nakletti.

Haberde, nakil işleminin Abu Dabi üzerinden gerçekleştirildiği öne sürüldü.

İran'ın Abu Dabi Büyükelçiliği, BAE'de tutuklu bir grup İran vatandaşının 1 Ekim'de serbest bırakıldığını açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de bugünkü basın toplantısında, BAE ile yapılan istişareler sonucunda bir grup İran vatandaşının serbest bırakıldığını belirterek, "Bu bizim için değerlidir ve biz de BAE yetkililerine, bir grup vatandaşımızı hapisten serbest bıraktıkları için teşekkür etmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA