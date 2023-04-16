TAB, Dünya Arı Günü'nü bu yıl Sakarya'da kutlayacak

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB), 20 Mayıs Dünya Arı Günü kutlamalarının bu yıl Sakarya'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesince TAB koordinesinde ortaklaşa düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklara başlandı.

Kentte ziyaretlerde bulunan TAB Başkanı Ziya Şahin, çalışmalara ilişkin Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör'den bilgi aldı.

Şahin, AA muhabirine, Dünya Arı Günü kutlamalarını bu yıl Sakarya'da gerçekleştireceklerini belirterek, "Arıları korumanın önemine dikkati çekmek amacıyla bu etkinliği yapacağız." dedi.

Farkındalık oluşturulması için önemli bir gün olan 20 Mayıs'ı çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını dile getiren Ör de hazırlıklara başladıklarını bildirdi.

Etkinliklerde arı ailesinin tanıtılacağını, stantların kurulacağını anlatan Ör, "Arı sütü üretim, bal hasat, propolis işleme, kozmetik, bal mumu, uçucu yağ ve polen stantları oluşturulacak." diye konuştu.

Ör, arıların yeryüzündeki bitkilerin tozlaşmasını ve çoğalmasını sağlayan en önemli canlı varlıklar olduğunu belirterek, hayatın temel taşlarından biri olduğu için mutlaka korunması gerektiğini kaydetti.