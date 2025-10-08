T3 Vakfı öncülüğünde kurulan 'Bilim Bişkek'te 80 öğrenci eğitime başladı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kurulan Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'nde kaydı yapılan 80 öğrenci eğitime başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan'da 5-6 Kasım 2024'te gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen merkezde 2025-2026 eğitim yılının başlamasıyla şenlik düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, Kırgızistan Fikri Mülkiyet ve İnovasyon Devlet Ajansı (Kırgızpatent) İnovasyon Dairesi Başkanı Aisulu Mustapakulova, Kırgızistan Milli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülbara Sıdıkova, Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi yöneticisi Dr. Sancar Altımışev, öğretmenler, öğrenciler ile velileri katıldı.

Geleceğin mühendisleri Bilim Bişkek'te yetişecek

Büyükelçi Ökem, burada yaptığı konuşmada, Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'nin Türkiye'nin Kırgızistan ile birçok ortak projelerinden biri olduğunu vurguladı.

Merkezin çocukların geleceğine hayırlı olmasını dileyen TİKA Bişkek Program Koordinatörü Bodur da "İşbirliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun." dedi.

İnovasyon Dairesi Başkanı Mustapakulova ise Bilim Bişkek'te geleceğin mühendisleri ve bilgi teknolojileri uzmanlarının yetişecek olmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

KNU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıdıkova, üniversite olarak destek verecekleri bu merkezde okuyacak öğrencilerden umutlu olduklarını ve beklenti içinde olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılara, merkezdeki robotik kodlama, matematik, tasarım, havacılık ve astronomi atölyeleri gezdirildi.

Bilim Bişkek İnovasyon Merkezinde eğitim başladı

T3 Vakfı Kırgızistan Temsilcisi ve Bilim Bişkek Müdürü Dr. Sancar Altımışev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilim Bişkek İnovasyon Merkezine sınavla alınan 80 öğrenci ile eğitime başladıklarını belirtti.

Merkezde eğitimin başlamasıyla şenlik düzenlediklerini belirten Altımışev, "Çocuklarımız haftada 4 saat, 3 yıl boyunca 11 farklı alanda eğitim görecekler. Bu çocuklar üçüncü senesinde takımlaşarak kendi projelerini hayata geçirecekler. Kendi robotunu ve dronunu yapacaklar. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılacaklar. Kırgızistan adına TEKNOFEST'e katılacaklar. Bu çocuklardan çok umutluyuz." dedi.

Kırgızistan Milli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sıdıkova, Türkiye'nin çocuk ve yetişkinlerin eğitiminde büyük tecrübeye sahip olduğunu vurgulayarak, "Biz de doğal olarak Türkiye ile tecrübe paylaşımına gidiyoruz. Merkezde çocuklar kendi elleri ile bir şeyler üretecekler. Bu da bir sanattır. Bu çocuklarda hayal gücünü güçlendirecektir ve bilime yatkınlığını artıracaktır. Bu devletimize katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu merkezin, Kırgızistan'ın talebi üzerine kurulduğunu anlatan İnovasyon Dairesi Başkanı Mustapakulova, "Çocuklar okullarında aldıkları teorik eğitimlerini bu merkezdeki atölyelerde matematik, dizayn, teknoloji, bilişim, biyoloji, kimya ve fizik dallarında pratiğe dönüştürecekler." ifadesini kullandı.

Velilerden Olga Komkova, merkezi sosyal medya üzerinden öğrendiğini ve çocuğunun burada düzenlenen sınavı geçtiğini ifade ederek, "11 yaşımdaki çocuğum bilişime ilgi gösteriyor." dedi.

Nazira Utuş ise "Oğlum 14 yaşında. Teknoloji kurslarına merakımız vardı. Merkez hakkında konsolosluğun sosyal medya sayfasından öğrendim. Çok meraklıyız ve heyecanlıyız. Emek verenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Başkent Bişkek'te merkezi konumundaki Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi, TİKA, T3 Vakfı, Kırgızpatent ve Kırgızistan Milli Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilmişti.