T24'e 'Ailem Güvende' soruşturmasında 118 içerik nedeniyle erişim engeli getirildi

T24'e 'Ailem Güvende' soruşturmasında 118 içerik nedeniyle erişim engeli getirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Ailem Güvende" soruşturmasında T24'ün son 1 yıldaki 118 içeriğinin LGBT propagandası niteliğinde olduğu tespit edildi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, T24'ün internet sitesi ve sanal medya hesaplarına erişim engeli getirdi.
T24'ün internet sitesi ve sanal medya hesaplarına "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında erişim engeli getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında yapılan incelemelerde, T24'ün son 1 yıl içerisindeki 118 içeriğinin LGBT propagandası niteliğinde olduğu tespit edildi. Çalışmaların ardından T24'ün internet sitesi ve sanal medya hesaplarının kapatılması talep edildi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından söz konusu internet sitesi ve sanal medya hesaplarına yönelik erişim engeli kararı verildi. Karar, uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi.