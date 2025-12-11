Haberler

Yunan muhalefeti, İsrail'in katılımı nedeniyle Yunanistan'ın Eurovision'dan çekilmesini istedi

Yunanistan muhalefet partisi SYRIZA, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılımına tepki olarak Yunanistan'ın yarışmadan çekilmesi gerektiğini belirtti. Partinin açıklamasında, hükümetin bu konudaki tavrına eleştiriler yöneltildi.

Yunanistan muhalefetindeki partilerden Radikal Sol İttifak (SYRIZA), 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılımına tepki olarak Yunanistan'ın yarışmadan çekilmesini istedi.

SYRIZA'dan yapılan yazılı açıklamada, İrlanda, İspanya, Hollanda, Slovenya gibi Avrupa ülkeleri, İsrail'in katılımına protesto olarak 2026 Eurovision şarkı yarışmasından çekildiğini, (Yunanistan Başbakanı Kiryakos) Miçotakis hükümetinin ise böyle bir karar almayı reddettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Hükümet Gazze'de soykırım yapan katil (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu rejiminin stratejik müttefiki dogmasını bir an evvel terk etmeli." ifadesi yer aldı.

Filistin halkı ve bu halkın çektiklerine duyulan asgari saygının, Yunanistan'ın İsrail'in yarışmaya katılımının önünü açan Avrupa Yayın Birliği (EBU) kararından kendini ayrı tutmasını zorunlu kıldığı vurgulanan açıklamada, Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin de organizasyondan çekilmesi için çağrı yapıldı.

Avrupa Yayın Birliği (EBU), 4 Aralık'ta Cenevre'de 95. EBU Genel Kurul toplantısını düzenlemişti.

EBU Genel Kurulunda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının oylanmasından kaçınılıp yarışmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Belçika devlet televizyonları, kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
