SYKP PM üyesi Ahmet Saymadi, uyuşturucu suçlamasıyla tutuklandı

(ANKARA) - Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Parti Meclisi (PM) üyesi Ahmet Saymadi, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tutuklanmasına gerekçe gösterilen soruşturmanın, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki paylaşımlarının ardından "Ankara Kuşu" adlı hesabın kendisini ve işletmecisi olduğu Kadim Meyhane'yi hedef göstermesi üzerine başlatıldığını belirtti.

SYKP PM üyesi Ahmet Saymadi, avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, Ahmet Şık'ın fon vurgununa ilişkin Akın Gürlek hakkında attığı tweetlerin ardından "Ankara Kuşu" adlı hesabın, Şık ile olan yakınlığı nedeniyle kendisini ve işletmecisi olduğu Kadim Meyhane'yi hedef gösterdiğini ifade etti.

Saymadi, "Bunun üzerine, hakkımda iş yerimde uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdığıma dair ihbarda bulunulmuş. Savcılık da bu ihbarı dikkate alarak 3 Ekim Cumartesi günü saat 23.00'te iş yerimin aranması talimatı vermiş. İş yerimdeki aramada herhangi bir şey bulunamadı, personelimizde ve hatta müşterilerimizde bile herhangi bir soruna rastlanmadı. Buna rağmen gözaltına alındım; kan, idrar ve saç örneği verdim. Bunlar da temiz çıkacaktır. Bugün ise hiç ilgim olmayan bir meseleyle (TCK m. 190) ilgili tutuklandım" dedi.

Uyuşturucuya karşı tavırlarının net olduğunu belirten Saymadi, "Bizim uyuşturucuya karşı tavrımız nettir. Uyuşturucu çeteleri ile mücadele ederken hayatını kaybeden Hasan Ferit Gedik'i saygıyla anıyor, uyuşturucu ile mücadele eden tüm devrimcileri selamlıyorum. Takdir halkımızındır. Özgür günlerde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA