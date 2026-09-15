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SYKP: "Muhalifleri her gün şafak operasyonlarıyla susturmak isteyen iktidar bilsin ki baskılar bizi susturamaz"

SYKP: 'Muhalifleri her gün şafak operasyonlarıyla susturmak isteyen iktidar bilsin ki baskılar bizi susturamaz'
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Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'nin (SYKP) sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Eş Genel Başkan Mertcan Titiz ve çok sayıda muhalifin gözaltına alınmasına ilişkin, "Muhalifleri her gün şafak operasyonlarıyla susturmak isteyen iktidar bilsin ki baskılar bizi susturamaz. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılsın" denildi.

(ANKARA) - Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'nin (SYKP) sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Eş Genel Başkan Mertcan Titiz ve çok sayıda muhalifin gözaltına alınmasına ilişkin, "Muhalifleri her gün şafak operasyonlarıyla susturmak isteyen iktidar bilsin ki baskılar bizi susturamaz. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılsın" denildi.

SYKP'nin sosyal medya hesabında, Eş Genel Başkan Mertcan Titiz ve çok sayıda muhalifin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Bugün sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda, aralarında SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz'in de bulunduğu çok sayıda devrimci, sosyalist ve muhalif gözaltına alındı. Muhalifleri her gün şafak operasyonlarıyla susturmak isteyen iktidar bilsin ki baskılar bizi susturamaz. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılsın" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA
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