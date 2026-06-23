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Sykp'den Gözaltılara Tepki: "Hukuksuzca Gözaltına Alınanlar Derhal Serbest Bırakılsın"

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Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Ankara'da NATO Zirvesi öncesi 200'ü aşkın kişinin gözaltına alınmasını kınayarak, hukuksuz uygulamaların durdurulmasını ve gözaltındakilerin serbest bırakılmasını talep etti.

(ANKARA) - Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'nden (SYKP), Ankara'da NATO Zirvesi öncesi yapılan gözaltılara ilişkin açıklamada, "NATO'nun savaş ve militarizm politikalarına karşı çıkanların, barışı ve halkların kardeşliğini savunanların susturulmasına yönelik her türlü girişimin karşısındayız. Hukuksuzca gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılsın" denildi.

SYKP'nin sosyal medya hesabından "Hukuksuzca gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır" çağrısı ile yayımlanan açıklamada, Ankara'da NATO Zirvesi öncesi yapılan gözaltılara tepki gösterildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün yaşanan gözaltılar AKP-MHP faşist iktidar bloku tarafından demokrasiye yönelik baskıların yeni bir halkasıdır. Aralarında Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun ve KaosGL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar'ın da bulunduğu birçok demokratik ve sosyalist kurum üyesi 200'ü aşkın kişiye ev baskınları ile gerçekleştirilen gözaltılar, NATO Zirvesi öncesinde sosyalistlerin, gazetecilerin, hak savunucularının ve tüm muhalefetin sesini kısmaya yönelik uygulamalardır. NATO'nun savaş ve militarizm politikalarına karşı çıkanların, barışı ve halkların kardeşliğini savunanların susturulamasına yönetlik her türlü girişimin karşısındayız. Hukuksuzca gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılsın. Haydut NATO'ya karşı birleşelim."

Kaynak: ANKA
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