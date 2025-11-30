Sydney'de İki Küçük Uçağın Havada Çarpışması: Bir Pilot Hayatını Kaybetti

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletindeki Sydney kentinin güneybatısında iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu bir pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi.

NSW polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Wedderburn bölgesinde iki küçük uçağın havada çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, uçaklardan birinin yakındaki ormanlık alana düştüğü, pilotun kaza yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Diğer uçağın güvenli şekilde iniş yaptığı ve pilotunun yaralanmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.