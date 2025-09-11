Suzanne Lacy'nin Türkiye'deki İlk Sergisi 'Birlikte/Togæther' Açılıyor

ABD'li sanatçı ve eğitimci Suzanne Lacy'nin Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "Birlikte/Togæther", Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde yarın açılacak.

Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısına katılan müze müdürü Ahu Antmen, sanatçının eserlerinde kamusal sanat denilebilecek bir biçim kullandığını belirterek, "Lacy'nin yaklaşımıyla kamusal sanat, sergideki enstalasyonlarda da görüleceği gibi sokaklarda, sahillerde, alışveriş merkezlerinde bazen otoparklarda insanlardan oluşan birer canlı tablo olarak hayat buluyor." dedi.

Sergi kapsamında Antmen, Lacy'nin performanslarında gündeme getirdiği kadın odaklı toplumsal olgulara dair çeşitli performanslar, konuşmalar ve her yaştan katılımcıya yönelik eğitim programları düzenleyeceklerini aktardı.

Antmen, Lacy'nin eserlerinde kullandığı malzemenin insan olduğunu ve çalışmalarında insanları bir araya getirirken, merak ettiği sorular üzerine sohbetler düzenlediğini söyledi.

"Sanat bizi sürekli düşünmeye açmalı"

Sanatçı Suzanne Lacy ise Sakıp Sabancı Müzesi'ne sergiye harcadıkları çabadan dolayı teşekkür ederek, "Türkiye'ye çok büyük saygım var. Türkiye'den çok sayıda isim tanıyorum. Ülkenizin kültürüne, zekasına ve özellikle buradaki kadınların gücüne çok büyük saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarında sanat pratiğinin soru odaklı olduğunu dile getiren Lacy, "Biyoloji, psikoloji ve sosyoloji olmak üzere bir akademik disiplinden geliyorum. Bütün bu disiplinler aslında benim geliştirdiğim çalışmalara etki etti. Bir insanoğlu ne demek?, Bir biyolojik varlık ne demek?', Sosyal bir varlık olmak ne demek?, Vatandaş olmak ne anlama geliyor? soruları aslında benim pratiğimin temelinde yer alıyor." diye konuştu.

Lacy, eserlerinde topluma bir fikir sunmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yıllar boyunca farklı topluluklarla çalışırken şunu anladım, sanat yalnızca imgelerde değil, kamusal alanda kurulan ilişkilerde ve bu ilişkilerin harekete geçirdiği sonuçlarda yaşar. Her projeye sorularla başlarım. İnsanların kendi koşullarını nasıl kavradıklarını merak eder ve paylaşmayı seçtikleri şeylere gerçekten değer veririm. Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki sergi, farklı bağlamlarda şekillenmiş bu deneyimleri İstanbul'a taşıyor. Burada geçmiş projelerimden bazılarını paylaşıyor, izleyicinin bunları kendi yaşamıyla anlamlı biçimde ilişkilendirmesini umuyorum. Sanat bizi sürekli düşünmeye açmalı. Bu nedenle yapıtlarımın Sakıp Sabancı Müzesi'nde bambaşka kitlelerle buluşacak olmasından heyecan duyuyorum."

Programda ayrıca Sabancı Vakfı Kurumsal İletişim ve Marka Müdürü Furkan Aydıncı da konuştu.

Sergi hakkında

Suzanne Lacy'nin Türkiye'deki ilk sergisi olan "Birlikte" izleyicilere, katılımı, dayanışmayı ve birlikte öğrenmeyi sanat biçiminde anlatan bir seçki sunuyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde başta kadınlar ve gençler olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden çok sayıda gönüllüyü buluşturduğu, insanlarla birer canlı tablo oluşturduğu performanslarında kimlik, özgürlük, şiddetin türlü biçimleri, ekonomik zorluklar, yaş alma gibi olguları gündeme getiren sanatçı, bu sergisiyle izleyiciyi sanatın ve hayatın, sanatın ve siyasetin, estetiğin ve etiğin kesişimindeki sorular üzerine düşünmeye çağırıyor.

Lacy'nin kariyerinin farklı dönemlerinden yapıtları bir araya getiren sergide "Fısıltı", "Dalgalar"," Rüzgar" ve "Kristal Örtü" eserleri yaşlanma ve yaş alan kadınların kişisel ve toplumsal deneyimlerine odaklanırken, "Kapıyla Sokak Arasında" farklı kuşaklardan kadınları eğitim, istihdam, aile, göç gibi olgular etrafındaki sohbetlerini ele alıyor.

"Kendi Elinle" eseri ise Ekvador'da on bini aşkın kadının şiddetle ilgili mektuplarını okumak üzere bir boğa güreşi arenasında toplanan erkekler aracılığıyla dünyanın dört bir yanında yaşanan kadına yönelik şiddet olgusunu gündeme getiriyor.

Sergi süresince Lacy'nin sanatsal pratiği farklı boyutlarıyla ele alınacak. İlk etkinlik, 13 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek sanatçı konuşması olacak.

Ayrıca Suzanne Lacy, Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Ahu Antmen ile bir araya gelerek, gönüllülüğe dayanan katılımcı sanat pratiğini de anlatacak.

Sergiyle birlikte sanatçının pratiğini ele alan metinlerin yanı sıra sanatçının farklı dönemlerine ait belgeleri ve görsel arşivini bir araya getiren kapsamlı bir katalog da yayımlanacak.

Bu arada Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi SU Gender ve Sabancı Vakfı ile birlikte çok katmanlı etkinlikler de düzenlenecek.

"Suzanne Lacy: Birlikte/Togæther" sergisi, 14 Aralık'a kadar Sakıp Sabancı Müzesi Galeri -2'de ziyarete açık olacak.