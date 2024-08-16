Suzan Kardeş, 32. Ayçiçeği Festivali'nde sahne aldı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 32. Ayçiçeği Festivali'nde Suzan Kardeş, Aydınevler Mahallesi'ndeki etkinlik alanında sanatseverlerle buluştu. Kardeş, Balkan ve Yeşilçam şarkıları ile Türk pop müziğinin unutulmaz eserlerini seslendirdi. Vatandaşlar, zaman zaman şarkılara eşlik etti. Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, konser sonunda Kardeş'e çiçek verdi. Başoğlu, 32. Ayçiçeği Festivali'nin kente değer katan bir organizasyon olduğunu söyledi.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen "32. Ayçiçeği Festivali"nde Suzan Kardeş sahne aldı.
Hayrabolu Belediyesince düzenlenen festivalde Suzan Kardeş, Aydınevler Mahallesi'ndeki etkinlik alanında sanatseverlerle buluştu.
Kardeş, Balkan ve Yeşilçam şarkıları ile Türk pop müziğinin unutulmaz eserlerini seslendirdi.
Vatandaşlar, zaman zaman şarkılara eşlik etti.
Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, konser sonunda Kardeş'e çiçek verdi.
Başoğlu, 32. Ayçiçeği Festivali'nin kente değer katan bir organizasyon olduğunu söyledi.