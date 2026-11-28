Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde yasa dışı silahlı grupların, İç Güvenlik Güçlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) 6 saldırı düzenlediği bildirildi.

Suriye güvenlik kaynaklarının El-İhbariyye televizyonuna yaptığı açıklamaya göre, Suveyda kırsalındaki Rimet Hazım köyünde bulunan İç Güvenlik Güçlerine ait noktalar İHA'larla hedef alındı.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Suveyda'da, İsrail destekli Dürzi lider Hikmet el-Hecri'ye bağlı yasa dışı silahlı gruplar faaliyet gösteriyor. İsrail'in, bu gruplardan olan Ulusal Muhafızlara zaman zaman silah ve mühimmat desteği sağladığı belirtiliyor.

Kaynak: AA