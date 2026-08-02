Suudi Veliaht Prensi bin Selman'ın, Trump'a İran saldırısı konusunda endişesini ilettiği öne sürüldü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a yönelik olası geniş çaplı saldırı planlarına ilişkin endişelerini ilettiği iddia edildi.

Axios'un ismini belirtmek istemeyen ve konuya aşina yetkililere dayandırdığı haberine göre bin Selman, Trump ile yaptığı görüşmede İran'a yönelik yeni büyük çaplı saldırı planları konusundaki endişelerini dile getirdi.

Söz konusu yetkililerden biri, "Suudiler, endişelerini dile getirdiler ve eylem planı hakkında netlik istediler." ifadesini kullandı.

Görüşme konusunda bilgi sahibi olan diğer bir yetkili ise bin Selman'ın, Trump'a gerilimi azaltmasını ve saldırıları başlatmaktan kaçınmasını tavsiye ettiğini öne sürdü.

Öte yandan, Beyaz Saray ve Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği konuya ilişkin yorum yapmadı.

Kaynak: AA