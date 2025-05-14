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Suudi Veliaht Prens Selman, Orta Doğu'daki Gerginliklerin Azaltılması İçin Çalışacak

Suudi Veliaht Prens Selman, Orta Doğu'daki Gerginliklerin Azaltılması İçin Çalışacak
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve bölgedeki krizlerin siyasi yollarla çözülmesi için çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi. Riyad'da ABD Başkanı Donald Trump ile düzenlenen Körfez-ABD Zirvesi'nde konuşan Selman, Arap Barış Girişimi çerçevesinde Filistin meselesine kapsamlı bir çözüm bulmayı hedeflediklerini belirtti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Orta Doğu'da gerginliğin azaltılması ve " Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi" için çalıştıklarını söyledi.

Bin Selman, Riyad'da ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılımıyla düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) - ABD Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Körfez-ABD Zirvesi'nin, işbirliği ve ortak eylem geliştirme yönündeki isteği yansıttığını dile getiren Bin Selman, "Bölgedeki tırmanışın durdurulması, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve Filistin meselesine kapsamlı bir çözüm bulunması için çalışıyoruz." dedi.

Arap Barış Girişimi çerçevesinde Filistin davasına kapsamlı bir çözümün altını çizen Bin Selman, Yemen dahil olmak üzere bölgedeki krizlerin siyasi yollarla çözülmesine vurgu yaptı.

Bin Selman, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemine değinerek, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının sağlanmasına yönelik çabaları desteklediklerini belirtti.

Trump'ın dün Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararından memnuniyet duyduklarını belirten Bin Selman, bu kararın Suriye halkının çektiği sıkıntıları sona erdirme yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Sudan'daki duruma da değinen Bin Selman, iç savaşın sona erdirilmesi noktasında Suudi Arabistan ve ABD himayesinde daha önce varılan Cidde görüşmeleri girişimine işaret etti.

Lübnan hükümetini desteklediklerini dile getiren Bin Selman, Lübnan'da silahların devlet tekelinde olmasının önemini vurguladı.

Bin Selman, Rusya-Ukrayna krizinin çözümü için Trump'ın ortaya koyduğu çabaları desteklediğini, Suudi Arabistan'ın da bu husustaki çabalarını sürdürmeye devam edeceğini aktardı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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