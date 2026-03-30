Suudi Arabistan ve İngiltere savunma bakanları stratejik savunma ortaklığını ele aldı

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey, stratejik savunma alanında iş birliği imkanlarını görüştü.

Bin Selman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülkesini ziyaret eden İngiliz mevkidaşı Healey ile bir araya geldiğini belirtti.

Bakan Bin Selman, görüşmede iki dost ülke arasındaki stratejik savunma ortaklığını ve ortaklığın geliştirmesine ilişkin fırsatları gözden geçirdiklerini ifade etti.

Görüşmede bölgesel gelişmelerin dünyanın güvenlik ve istikrarı üzerindeki etkilerini ele aldıklarını kaydeden Bin Selman, İran'ın Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarını kınadıklarını da ekledi.