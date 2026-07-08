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Suudi Arabistan Deniz Taşımacılığı Şirketi: Hürmüz Boğazı'nda hedef alınan tanker mürettebatı güvende

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Suudi Arabistan Ulusal Deniz Taşımacılığı Şirketi, İran tarafından Hürmüz Boğazı'nda hedef alınan Vedyan isimli tankerin mürettebatı ve yükünün güvende olduğunu açıkladı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Suudi Arabistan Ulusal Deniz Taşımacılığı Şirketi, dün İran tarafından hedef alınan tankerin mürettebatı ile taşıdığı yüklerin güvende olduğunu açıkladı.

Şirketin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Vedyan isimli ham petrol tankerinin 7 Temmuz 2026'da Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında hedef alındığı kaydedildi.

Şirket, tanker mürettebatı ve gemide görevli tüm personelin sağlık durumunun iyi olduğunu, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

Taşınan yükün de güvenli durumda olduğu belirtilen açıklamada olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında Suudi Arabistan ile Katar'a ait tankerleri hedef almasını şiddetle kınamıştı.

Kaynak: AA / Fekry Abdeen
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